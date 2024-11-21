اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

28 نوفمبر.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين فى أداء فريضة الحج

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:00 ص
28 نوفمبر.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين فى أداء فريضة الحج حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية فى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجارى ومن من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

 

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها انه لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى.







وزيرة التضامن

فتح باب التقديم لحج الجمعيات

موعد اجراء قرعة حج الجمعيات

قرعة حج الجمعيات

شروط حج الجمعيات

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

حج الجمعيات الاهلية

موعد التقديم لحج الجمعيات الاهلية

شروط حج الجمعيات الأهلية

الجمعيات الاهلية

موعد التقديم لحج الجمعيات الأهلية

الفئات المرضية الممنوعة من أداء حج الجمعيات

حج الجمعيات الأهلية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة