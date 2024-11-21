28 نوفمبر.. آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين فى أداء فريضة الحج

كتب مدحت وهبة

تستمر مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية فى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجارى ومن من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها انه لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى.