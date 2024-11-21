وزارة الصحة توضح الإسعافات الأولية للإصابة بالحروق.. تعرف عليها

كتبت: سارة وائل

نشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمى، الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية للحروق، وأكدت على ضرورة تحديد نوع الحرق ومصدره أولًا، إذا كان حرارى، كيميائى، كهربائى، إشعاعى أم حروق من حراراة الشمس، ثم اتباع إجراءات الإسعافات الأولية.



وفى السطور التالية نرصد الإجراءات الواجب اتابعها عند الحروق:



الإسعافات الأولية لحروق الدرجة الأولى:

1. إبعاد الشخص عن مصدر الحريق على الفور.

2. يتم وضع ماء بارد على الحروق الحرارية وبكمية كبيرة ويشترط إلا تكون مثلجة.

3. مراقبة التنفس لأن الحروق تسبب انسداد فى ممرات الهواء.

4. لا يستخدم الثلج أو الماء المثلج إلا فى حالة الحروق السطحية الصغيرة.

5. بعد هدوء الحرق يجب ووضع الماء البارد عليه، ثم خلع الملابس أو أية أنسجة ملامسة له، أما فى حالة التصاقها لا ينصح بإزالتها.

6. يغطى الحرق بضمادة جافة معقمة لإبعاد الهواء عنه.

7. لا تحتاج الحروق البسيطة إلى عناية طبية متخصصة حتى التى توجد بها بعض البثرات ويتم التعامل معها على أنها جروح مفتوحة تغسل بالصابون والماء، ثم يتم وضع مرهم مضاد حيوى عليها وتغطى بضمادة.



أما بالنسبة لحروق الدرجة الثالثة وحروق الدرجة الثانية، التى تكون الأماكن المتأثرة فى الجسم تفوق نسبة 50%، فهى تحتاج عناية طبية فائقة، وفيها لابد من استرخاء المريض ويتم رفع الجزء المحروق فوق مستوى القلب أن أمكن.



كما يجب الحفاظ على درجة حرارة الجسم، لأن الشخص المحروق غالبًا ما يتعرض إلى الإحساس بالبرودة.

الإسعافات الأولية للحروق الكيميائية:

1. البعد عن المصدر الكيميائى الذى يسبب الحرق.

2. يستخدم الماء الجارى البارد بكميات كبيرة على الحرق حتى وصول المساعدة الطبية.

3. خلع الملابس الملوثة أن أمكن.

4. إذا تعرضت العين للحرق الكيميائى، تغسل بماء دافئ من ناحية الأنف لخروج المادة الكيميائية بعيدًا عن الوجه لمدة 20 دقيقة حتى وصول العناية الطبية.

الإسعافات الأولية للحروق الكهربائية:

1. البعد عن المصدر الكهربائى الذى سبب الحرق.

2. تحديد عمق الحرق.

3. تغطية الحروق بضمادة جافة معقمة.

4. لا تهدأ الحروق باستخدام الماء.

5. مراقبة ما إذا كانت توجد علامات تهدد حياة المصاب مثل: عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل التنفس.

الإسعافات الأولية للحروق الكبيرة:

1. إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة بالنيران، ضع المصاب على الأرض مستلقيًّا على ظهره، وغط المصاب ببطانية أو سجادة أو اغمره بالماء أن وجد.

2. قم بفتح المجرى الهوائى وتأمين التنفس.

3. غط الجزء المحترق كله بغيار أو ملابس نظيفة منعًا للتلوث.

4. اعط المصاب رشفات من الماء.

5. انقل المصاب إلى مركز طبى لتقديم الرعاية الطبية.



الإسعافات الأولية للحروق الكيماوي:

1. انزع ملابس الشخص المصاب فورًا.

2. اغسل الجسم بالماء لمدة 30 دقيقة.

3. فى حالة إصابة العين تغسل بالماء جيدًا.

4. غط المصاب بملاءة نظيفة.

5. اطلب الإسعاف فورًا.

ما الحالات التى يجب عليها الذهاب إلى المستشفى:

1. كل حالات حروق الدرجة الثالثة.

2. الحروق التى توجد حول الأنف والفم.

3. كافة الحروق الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان.

4. حروق الدرجة الثانية والتى تكون الأماكن المتأثرة فى الجسم تفوق نسبة 15% فى الكبار و10% فى الأطفال

5. الحروق التى تعرض المصاب للعدوى.