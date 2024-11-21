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مفوض الاتحاد الأوروبى: الدول الأعضاء بالجنائية ملزمة بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو

الخميس، 21 نوفمبر 2024 03:50 م
مفوض الاتحاد الأوروبى: الدول الأعضاء بالجنائية ملزمة بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي
كتب سمير حسنى

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قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص باعتقال نتنياهو وجالانت ملزم.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير حارجية الأردن، :"يجب أن يحترم القرار وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".







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