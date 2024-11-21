مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث غرق سيارة بترعة القاصد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا وذلك لرصد حادث غرق سيارة بترعة القاصد صباح اليوم والتى أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية.

أكد الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، على استقرار حالات المصابين فى حادث غرق سيارة بترعة القاصد.

وأضاف مدير مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على وصول حالة وفاة واحدة وتم وضعها بثلاجة الموت بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات.

وأكد على أن الحالات جميعا أصبحت حالتهم مستقرة جدا، وغادرت حالة لمعهد الكبد لترددها على المعهد لعمل جلسات هناك لأنها تعانى من تعب فى الكبد تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة القاصد بطريق جنزور - شبين الكوم، وذلك فور تلقى بلاغ بوقوع الحادث والوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، عدد من الأجهزة المعنية.

وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ ، تم التواجد الميداني بالموقع والدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، حيث تم انتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقى العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين ( 6 حالات بالتعليمي وحالة أخرى بمعهد الكبد ).

هذا وعلى الفور، توجه محافظ المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، مشدداً على رفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، ومقدماً خالص التعازي لأسرة المتوفى ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.