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مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى على كل أنحاء قطاع غزة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 06:05 م
مراسل "القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى على كل أنحاء قطاع غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن قطاع غزة يتعرض لغارات إسرائيلية متتالية، من الطيران الحربي الإسرائيلي الذي يفارق أجواء قطاع غزة، والطائرات المسيرة التي تطلق النيران والقنابل تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، معظمهم من شمال قطاع غزة.


وأضاف «جبر»، أن مسيرات جيش الاحتلال قامت بشن غارات عديدة تجاه فلسطينيين في حي الرمال بشارع الجلاء، ما تسبب في شهيد وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.


وأكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات المسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين بجباليا، ما تسبب في استشهاد شخصين وإصابة عدد آخر، كما أنّ شمال قطاع غزة منذ ساعات الفجر يشهد قصفا عنيفا بتدمير المربعات السكنية في نحيط مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا في أقصى الشمال، ما تسبب في ارتقاء 70 شهيدا في هذه الغارة.


وأشار «جبر»، أن الاحتلال استهدف في غزة منزلا بحي الشيخ رضوان، ما تسبب في استشهاد 10 أطفال، بالإضافة إلى قصف في جنوب قطاع غزة، نفذته الطائرات المروحية الإسرائيلية مستهدفة أحدى خيم النازحين، ما تسبب في استشهاد عدد من الفلسطينيين.
 







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