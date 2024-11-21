مدير كيان تعليمى وهمى فى مدينة نصر: أوهمت الضحايا بشهادات مزورة

كتب سليم على

أدلى شخص أمام النيابة العامة فى القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحقيقات، تورط المتهم فى إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مجموعة مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية،وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.