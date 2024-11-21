قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل مبادرة محو الأمية التكنولوجية ببرنامج ICBPC

كتب لؤى على

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور محمد مسعود، صاحب مبادرة محو الأمية التكنولوجية والمشرف العام على برنامج ICBPC الذي يهدف لمحو الأمية التكنولوجية لدى الطلاب في كافة الأنظمة التعليمية وعلى رأسهم المعاهد الأزهرية.

وناقش الدكتور محمد مسعود عددا من محاور وأهداف البرنامج الجديد من نوعه في اجتماع مطول حضره كل من الشيخ علي عبدالرحمن و الشيخ سمير أبو الخير وعددا من شيوخ الأزهر، واستعرض فكرة البرنامج التي تتلخص في التطبيق الواقعي للمناهج العلمية وبرمجة المناهج مثل الرياضيات والعلوم والاقتصاد من خلال التعليم التفاعلي وهو تعليم مبتكر من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف مسعود أن المشروع يوفر للطلاب الأساس القوي من المهارات في البرمجة والتصميم والتفكير النقدي وحل المشكلات وهي المهارات الأساسية لتنفيذ أي مشروع تقني، كما يوفر العمل الميداني والتعليم العملي من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية والبدء في عمل مشروعات صغيرة والدعم المستمر حتى يصبح الطالب في نهاية دراسته متمكننا ومحترفا ومطلوبا في سوق العمل فيما بعد.

وفي نهاية الاجتماع أثنى الشيخ أيمن عبد الغني على المبادرة وأكد أن المعاهد الأزهرية تدعم أي تطوير في العملية التعليمية خاصة تلك التي تجعل الطلاب مواكبين للتطورات العالمية وسوق العمل العالمي.

يذكر أن حوالي 25 مليون طالب في مراحل التعليم منهم 500 ألف طالب فقط لديهم خبرة تكنولوجية وهو ما يمثل 02٪ وهو عدد ضئيل جدا مقارنة بالتحديات التكنولوجية المعاصرة.

قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل مبادرة محو الأمية التكنولوجية