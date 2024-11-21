ضبط لص حاول سرقة فيلا أستاذ جامعى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لمحاولته سرقة أسلاك كهربائية من فيلا أستاذ جامعي بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة لص سرقة متعلقات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من القبض على المتهم، وتبين محاولته سرقة أسلاك كهربائية من فيلا أستاذ جامعي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم،وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.