اليوم السابع
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ضبط لص حاول سرقة فيلا أستاذ جامعى بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:01 م
ضبط لص حاول سرقة فيلا أستاذ جامعى بمدينة 6 أكتوبر لص - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لمحاولته سرقة أسلاك كهربائية من فيلا أستاذ جامعي بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد محاولة لص سرقة متعلقات من فيلا بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،  وتمكنوا من القبض على المتهم، وتبين محاولته سرقة أسلاك كهربائية من فيلا أستاذ جامعي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم،وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 







سرقة فيلا بأكتوبر

سرقة فيلا أستاذ جامعي

جريمة سرقة بأكتوبر

امن الجيزة




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