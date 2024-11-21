اليوم السابع
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صحة غزة: 90 شهيدا فى القصف الإسرائيلى على القطاع منذ فجر الخميس

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:57 م
صحة غزة: 90 شهيدا فى القصف الإسرائيلى على القطاع منذ فجر الخميس غزة
محمد جمال

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أكد الدفاع المدنى فى قطاع غزة ارتقاء 90 شهيدا فى القصف الإسرائيلى على القطاع منذ فجر الخميس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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