سفارة المكسيك بالقاهرة: تسليم مقبرة تيبانا 39 بعد ترميمها بمشروع مصرى مكسيكى

كتبت: هناء أبو العز

سلمت البعثة الأثرية المكسيكية، مقبرة تيبانا 39 بعد ترميمها، إلى السلطات المصرية والشعب المصرى، من خلال المجلس الأعلى للآثار، بعد انتهاء مشروع البحث والصيانة والترميم على مدى 19 عاما، فى المنطقة التاريخية بوادى الملوك فى البر الغربى بالأقصر، وفقا لبيان أعلنته سفارة المكسيك بالقاهرة.



مقبرة

وقامت اليوم الدكتورة جابريلا أراتشى، مديرة البعثة الأثرية المكسيكية، بمرافقة سفيرة المكسيك بالقاهرة، السفيرة ليونورا رويدا، فى إطار المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى الرواق المرمم بمقبرة تيبانا 39 ، بتسليم الموقع للدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، ممثلا عن الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار بجمهورية مصر العربية.



وحظى المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار والمصريات الشهير، و وزير الآثار المصرى السابق، والذى شهد بداية أعمال حفظ و ترميم البعثة لهذا المشروع.



مقبرة تيبانا



كما حضر مراسم التسليم الدكتور بهاء جابر، المدير العام لآثار البر الغربى بالأقصر.



تم تنفيذ مشروع ترميم مقبرة تيبانا بموافقة وزارة السياحة والآثار المصرية ، و وزارة الثقافة و المجلس الأعلى للآثار بمصر و تحت إشرافهم، وبمساندة الجمعية المصرية للمصريات ( هيئة مدنية) ، و المعهد الوطنى للأنثروبولوجيا و التاريخ (INAH) ، و سفارة المكسيك بمصر.



يعد المشروع شاهدا على التعاون الدولى الذى يصب فى مصلحة التراث الثقافى ، و الذى يبرز التقاليد المكسيكية للأهتمام بالآثار.



صفات مقبرة تيبانا 39: المقبرة منحوته ، وذات أبعاد تتمثل فى : 16:77متر طول ، 12.15 متر عرض، و 3,79 متر إرتفاع، تم نحتها فى طبقة صخرية من الحجر الجيرى، بها فناء خارجى به رواق، و ممر يؤدى إلى ثلاث غرف داخلية مزخرفة و متعددة الألوان .



تعد مقبرة تيبانا 39 رمزا هاما للفن المعمارى و الجنائزى الذى يميز مقابر النبلاء المصريين من الأسرة الثامنة عشر ، أى 1500 عاما قبل الميلاد تقريبا. و هى مقبرة الكاهن بوميرا، الذى شغل منصب الكاهن الثانى للإله أمون أثناء ممالك حتشبثوت و تحتمس الثالث.



ترميم مقبرة





منذ عام 2005، قامت البعثة الآثرية المكسيكية، تحت قيادة الدكتورة جابريلا أراتشى، و عضوية عدد كبيرا من علماء الآثار ، و المتخصصين فى الترميم ، و المؤرخين و الخطاطين المكسيكين ببذل جهود دؤوبة من أجل الحفاظ على هذا الآثر الهام. طوال فترة المشروع استطاع فريق العمل من استرداد قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة. كما تم استخدام وسائل ترميم مستدامة لفترة طويلة للتأكد من الحفاظ على هذا الكنز الثقافى للأجيال القادمة.





ترميم مقبرة تيبانا



ويعبر مشروع ترميم مقبرة تيبانا 39 عن إلتزام المكسيك بالحفاظ على التراث الثقافى للبشرية، و على مدى عمق أواصر الصداقة و التعاون بين مصر و المكسيك. حيث قام فريق العمل بالعثة المكسيكية، بمساندة ما بين 15 و 50 عاملا مصريا، فى فترات العمل المختلفة بالمقبرة ببذل جهود مشتركة من أجل الحفاظ على هذا الآثر الهام . كما يجسد هذا المشروع الجهد الجماعى المبذول من اجل حماية التراث الثقافى المصرى و التعبير عن مدى تقدير العالم له.