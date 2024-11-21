روسيا: تصرفات واشنطن هى السبب الرئيسى والوحيد للتصعيد فى الشرق الأوسط

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن تصرفات الولايات المتحدة هى السبب الرئيسى والوحيد للتصعيد فى الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.



وأشارت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس، تعليقًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد قرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية - إلى أن روسيا ستواصل جهودها النشطة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لصالح وقف فورى لإطلاق النار.



وقالت الخارجية الروسية - فى بيانها - : "ليس هناك أوهام أو شكوك فى أن تصرفات الولايات المتحدة هى السبب الرئيسي، وفى الواقع، السبب الوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين فى الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم".



وأضاف البيان: "ستواصل روسيا جهودها النشطة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنابر الدولية الأخرى لصالح وقف فورى لإطلاق النار، ومنع المزيد من توسيع المواجهة، وتحقيق السلام والأمن الدائمين والطويلى الأجل فى منطقة الصراع العربى الإسرائيلى على أساس قانونى دولى معترف به بشكل عام".



وفى وقت سابق، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار للأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى يطالب بوقف إطلاق نار "فورى وغير مشروط ودائم" فى قطاع غزة و"الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع الرهائن".



وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قد أشار، فى وقت سابق، إلى أن روسيا مستعدة لدعم المبادرات الجديدة لمجلس الأمن الدولى بشأن هدنة فى غزة، بدلا من القرار الذى تم تبنيه بإصرار من الولايات المتحدة الأمريكية.