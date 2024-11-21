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حصاد الوزارات.. الصحة: وصول خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" لـ114 مليون خدمة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: وصول خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" لـ114 مليون خدمة وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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