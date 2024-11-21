حريق يلتهم خيمة بمنطقة وادى العلاقى شرق أسوان ومصرع شخصين

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة العلاقى شرق مدينة أسوان، اليوم، الخميس، حريق اندلع فى خيمة تقيم فيها أسرة من البدو، وهو ما أسفر عن مصرع شخصين تم نقل جثثهما إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف النيابة.

تلقى الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطاراً يفيد بمصرع شخصين فى حريق شب فى خيمة تقيم فيها أسرة من البدو.

وبانتقال ضباط المباحث إلى موقع الحادث تبين أن الشخصين الذين لقوا مصرعهم فى الحريق هم كرار محمد كرار 26 سنة، وعلى محمد نافع 16 سنة، يقيما بمنطقة العلاقى شرق أسوان، وجارى الوقوف على أسباب الحريق.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.