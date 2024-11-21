تكريم طلاب مدرسة ليسيه الحرية بمسابقة حفظة القرآن الكريم

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حفل إعلان نتيجة مسابقة حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتورة سامية علام، مدير إدارة عابدين التعليمية، وحضور محمود النمر، وكيل الإدارة وجيهان أحمد محمد، موجه أول مركزى مديرية القاهرة التعليمية، شهد الحفل التصفيات النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام 2024- 2025، وذلك بإشراف موجهى اللغة العربية، عبد الناصر عبد المنعم، ومحمد عطوة، وأيمن حافظ خلاف.

وشاركت مدرسة ليسيه الحرية فى مسابقة حفظة القرآن الكريم وتم تكريم الطلاب المشاركين فيها مريم أحمد السعيد، حمزة علاء الدين، نورين علاء الدين، عمر محمد شعبان، ألفا عثمان جالو



طلاب ليسيه الحرية