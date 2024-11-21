اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تكريم طلاب مدرسة ليسيه الحرية بمسابقة حفظة القرآن الكريم

الخميس، 21 نوفمبر 2024 06:59 م
تكريم طلاب مدرسة ليسيه الحرية بمسابقة حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، حفل إعلان نتيجة مسابقة حفظة القرآن الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتورة سامية علام، مدير إدارة عابدين التعليمية، وحضور محمود النمر، وكيل الإدارة وجيهان أحمد محمد، موجه أول مركزى مديرية القاهرة التعليمية، شهد الحفل التصفيات النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، للعام 2024- 2025، وذلك بإشراف موجهى اللغة العربية، عبد الناصر عبد المنعم،  ومحمد عطوة، وأيمن حافظ خلاف.

وشاركت مدرسة ليسيه الحرية فى مسابقة حفظة القرآن الكريم وتم تكريم الطلاب المشاركين فيها مريم أحمد السعيد، حمزة علاء الدين، نورين علاء الدين، عمر محمد شعبان، ألفا عثمان جالو

طلاب ليسيه الحرية (1)
طلاب ليسيه الحرية

 

طلاب ليسيه الحرية (2)
حفل تكريم طلاب ليسيه الحرية 

 







القرآن الكريم

حفظة القرآن الكريم

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مدرسة ليسيه الحرية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة