تحريات لكشف ملابسات مقتل شخص فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر، وتم التوصل لهوية المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد آخر، بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى مفارقته الحياة.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

