اليوم السابع: السيسى يؤكد استمرار جهود التنمية لتحقيق تطلعات الشعب المصرى

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.. الرئيس السيسى: الأحداث تفرض علينا الاستمرار فى بناء قدرات القوى الشاملة لحماية الوطن.. ويؤكد الاستمرار فى جهود التنمية للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصرى العظيم نحو مستقبل أفضل.

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