اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية على عمق غير مسبوق

الخميس، 21 نوفمبر 2024 06:09 م
القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف قاعدة جوية إسرائيلية على عمق غير مسبوق لبنان
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إن التطور اللافت بالساعات الماضية في لبنان، هو أن حزب الله أعلن استهدافه لقاعدة حتسور الجوية الواقعة في عمق يصل إلى 150 كم من الحدود الجنوبية اللبنانية بمحيط مدينة أشدود، مشددًا، على أنّ هذا عمق غير مسبوق.

وأضاف «سنجاب»، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ببرنامج "منتصف النهار"، أن هذه المرة الأولى التي يستهدف حزب الله هذا الموقع العسكري الواقع في أكبر عمق وصل إليه الحزب منذ بدء العمليات من الجنوب اللبناني؛ ردا على تصعيد جيش الاحتلال بتصعيد مماثل في عمق المناطق الخاضعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر، أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت قضاء سور وقضاء مرجعيون في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، في ظل تطوير العملية البرية التي ينفذها الاحتلال في أكثر من بلدة بالجنوب اللبناني.


 







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