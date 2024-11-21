السفير التونسى: شعبنا يعشق مصر وعلاقات البلدين تشهد ازدهارًا

إيمان حنا

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف، إن هناك علاقات متجذرة تجمع مصر وتونس علي مر العصور، مؤكدا أنها علاقة تاريخية منذ الدولة الفاطمية، مضيفا أن هناك تشابه كبير بين مصر وتونس في الانفتاح الثقافي عبر التاريخ.

وأشار إلى أن التاريخ ملئ بالمواقف التى تؤكد العلاقات الوطيدة بين البلدين، وكانت العلاقات دائماً موصولة حتي ولو كانت هناك خلافات بوجهات نظر، والشعب التونسي يعشق مصر ومنذ صغره وهو يكبر علي حب مصر وثقافتها وانفتاحها.

وأضاف أن نسبة التعليم العالي كبيرة في تونس مثل مصر، وتونس هي أول دولة اندلعت منها ثورات الربيع العربي ١٤ يناير، كاشفا أن السنوات الأخير شهدت العلاقات بين البلدين أبهى مظاهرها، وخاصة بعد زيارة رئيس تونس قيس السعيد للقاهرة في أبريل الماضي ولقائه بالرئيس السيسي، والتى تعد زيارة تاريخياً وتظهر حجم قوة العلاقات بين البلدين.

وذكر، أن أمن تونس هو من أمن مصر، فضلًا أن انعقاد اللجان المشتركة بشكل دائم بين مصر وتونس لإزالة أي عوائق تؤثر على العلاقات بين البلدين، موضحا أن المستوي السياسي متميز جدا بين مصر وتونس، ووزير الخارجية تونس عندما يأتي لاجتماع جامعة الدول العربية يحرص دائما أن يكون لقاء مع نظيرة المصر وقريباً جداً نعد لزيارة لوزير الخارجية المصري لتونس في القريب العاجل وبشكل عام العلاقات في أبهى مظاهرها.

وتابع: "حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تطور ولا تجسد تطور العلاقات السياسية، وهذا الذي نعمل عليه خلال الفترة المقبلة".



واستضافت لجنة الشئون العربية، السفير محمد بن يوسف سفير تونس ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان ومصر وتونس وتحديات وطموحات مشتركة.

وعبر السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة عن سعادته باستضافة نقابة الصحفيين له في حوار مفتوح تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي كما أتوجه بالشكر لنقابة الصحفيين ونقيبها الأستاذ خالد البلشى.