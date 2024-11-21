اليوم السابع
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الأدلة الجنائية.. ماس كهربائي وراء حريق مخزن شبرا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:00 م
الأدلة الجنائية.. ماس كهربائي وراء حريق مخزن شبرا حريق - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير رجال الأدلة الجنائية بالقاهرة، عن سبب نشوب حريق مخزن فى منطقة شبرا، حيث تبين أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران، ولا توجد شبه جنائية في الواقعة.

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات في منطقة شبرا دون اصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى شبرا ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 







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حريق مخزن




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