إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الكيلو 55 بنطاق محافظه الفيوم، اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تسبب في إصابة 14 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الكيلو 55 بحوالي 4 كيلو، باتجاه الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الشرطة و9 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم لمكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة علي السيارة وانقلابها في نهر الطريق، ما تسبب في إصابة 14 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.