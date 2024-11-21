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إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:24 م
إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت نتنياهو وجالانت
محمد جمال

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قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تدرس استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.

ونتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".







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