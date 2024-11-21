اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. مشروع قانون بالحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. مشروع قانون بالحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء اجتماع الحكومة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات مبادرة بداية لـ114 مليون خدمة

وزيرة التضامن: تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة

الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة فى المنيا

وزارة الصحة تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل

وزارة الصحة: توفير 212 جهازا جديدا للأشعة لتعزيز خدمات الصحة العامة

وزارة الأوقاف: 8 قوافل دعوية للواعظات يوم الجمعة المقبل

 







التربيه والتعليم

الشهاده الاعداديه

مبادره بدايه

وزيره التضامن

اسعار السلع

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة