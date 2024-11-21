أخبار × 24 ساعة.. مشروع قانون بالحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات مبادرة بداية لـ114 مليون خدمة

وزيرة التضامن: تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة

الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة فى المنيا

وزارة الصحة تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل

وزارة الصحة: توفير 212 جهازا جديدا للأشعة لتعزيز خدمات الصحة العامة

وزارة الأوقاف: 8 قوافل دعوية للواعظات يوم الجمعة المقبل