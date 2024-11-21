أخبار × 24 ساعة.. مشروع قانون بالحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
خالد عبدالغفار يعلن وصول عدد خدمات مبادرة بداية لـ114 مليون خدمة
وزيرة التضامن: تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة
الزراعة تطلق 30 منفذا متحركا لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة فى المنيا
وزارة الصحة تكشف الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية.. تفاصيل
وزارة الصحة: توفير 212 جهازا جديدا للأشعة لتعزيز خدمات الصحة العامة
وزارة الأوقاف: 8 قوافل دعوية للواعظات يوم الجمعة المقبل
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