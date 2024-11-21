أحمد رحمة أول معيد من قادرون باختلاف يحصل على درجة الماجستير فى إعلام القاهرة

محمد صبحى

حصل أحمد رحمة المعيد بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بـ جامعة القاهرة على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات، وذلك عن دراسته المعنونة بمدركات الأجانب عن صورة مصر الذهنية نحو تطوير الإدارة الإستراتيجية للعلامة الوطنية، حيث رأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، وبعضوية كل من الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقى أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة كريمان محمد فريد الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، والمشرف على الرسالة، وبحضور الدكتورة آلاء فوزي المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان المشرف المشارك على الرسالة.

ويعد الأستاذ أحمد رحمة أول معيد من القادرون باختلاف يحصل على درجة الماجستير في إعلام القاهرة، وقد شهدت سنوات دراسته في الكلية تفوقًا ملحوظًا تكلل بحصوله على المركز الأول على مستوى دفعته، وتعيينه معيدًا بقسم العلاقات العامة والإعلان.

جدير بالذكر أن الأستاذ أحمد عانى العديد من الصعوبات منذ بداية دراسته في المرحلة الابتدائية، حيث فقد بصره في العام الأول من الدراسة، إلا أنه استطاع أن يتغلب عليها بصبر وعزيمة، وبمساعدة والدته السيدة نجاة علي أحمد، والتي تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة والذي حمل شعار (المرأة المصرية .. أيقونة النجاح)، فقد كانت خير سند وداعم له طوال فترات دراسته وحتى الآن.

ويواصل الأستاذ أحمد رحمة رحلته في النجاح والتفوق بصحبة زوجته الفاضلة التي كانت زميلة له في الكلية، والذي أثمر زواجهما عن طفل سيكبر وهو يفخر بنجاح وتفوق والده الذي يحلم أن يكون يومًا عميدًا لكلية الإعلام.