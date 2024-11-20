7 مستندات مطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي.. تعرف عليها

نشرت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة علي الافراج الجمركي، وفي ذلك الصدد يرصد اليوم السابع تلك المستندات ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.
المستندات المطلوبة:
1. خطاب الموافقة المسبقة علي الاستيراد الصادرة من جهاز شئون البيئة في حالة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و الخاضعة للرقابة.
2. أصل صورة الشهادة الجمركية بمشتملاتها، وتتضمن تأشيرة الجمارك بالعرض علي جهاز شئون البيئة.
3. فاتورة أصلية معتمدة .
4. بوليصة شحن معتمدة.
5. شهادة المنشأ معتمدة.
6. شهادة المواصفات الفنية معتمدة.
7. البيان المصور (الكتالوج) في حالة المعدات.
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