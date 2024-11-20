30 نموذجا استرشاديا لاختبارات مادة القرآن وتجويده فى النظام الجديد بالأزهر

كتب لؤى على

كلف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بنشر نماذج إسترشادية لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر في حفظ القرآن الكريم- واختبارات الفصل الدراسي الأول في مادة القرآن الكريم وتجويده وفقا للنظام الجديد المعتمد.

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن النماذج الاسترشادية ذات أهمية مطلقة، موضحًا أنها نسخة محاكية للامتحان الأساسى والذى يعقد للطلاب فى الأيام المقبلة، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها.

روابط تلك النماذج

أولا : نماذج استرشادية لامتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر في مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده:

١) نماذج الصف الثالث الابتدائي من خلال الرابط التالي :

https://www.facebook.com/share/p/18i7XmYRQT/

٢) نماذج الصف الرابع الابتدائي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1WPTxUzcqs/

٣) نماذج الصف الخامس الابتدائي من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/share/p/15oWVJsSiq/

٤) نماذج الصف السادس الابتدائي من خلال الرابط التالي :

https://www.facebook.com/share/p/15kZr6E3v4/

٥) نماذج الصف الأول الإعدادي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/15kZr6E3v4/

٦) جميع النماذج الشهرية من الصف الثالث وحتى الصف الاول الإعدادي من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/p/17Ysjv4HkA/

ثانيا: نماذج استرشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة حفظالقرآن الكريم وتجويده:

- الصف الثالث الابتدائي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1QCjoGLCer/

- الصف الرابع الابتدائي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/15QV112A38/

- الصف الخامس الابتدائي من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/share/p/19qwC7fMB6/

- الصف السادس الابتدائي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1X7bo11fgq/

- الصف الأول الإعدادي من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/18XwV4LJSx/

- الصف الثاني الإعدادي من خلال الرابط التالي :

https://www.facebook.com/share/1BEYRquHj6/