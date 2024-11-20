اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 12:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية فى زيارة رسمية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 11:08 م
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الكونجو الديمقراطية فى زيارة رسمية وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات. 

ومن المقرر أن يلتقى السيد وزير الخارجية خلال الزيارة مع كبار المسئولين في العاصمة كينشاسا، ويعقد جولة مشاورات سياسية مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الكونجولية، حيث سيتم مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير الشراكات التنموية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما سيلتقي الوزير عبد العاطي مع وفد من رجال الأعمال المصريين وأعضاء جمعية رجال الأعمال الكونجولية، فضلاً عن كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية.







مصر

الكونغو الديمقراطية

مصر والكونغو

بدر عبد العاطي

وزارة الخارجية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة