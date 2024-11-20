وزارة الداخلية تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 47 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات السكنية والسيارات وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (28 مليون جنيه تقريباً).

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً).

