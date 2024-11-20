ميناء دمياط يستقبل 27135 طن قمح و12 سفينة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53818 طنا، تشمل 15263 طن يوريا و 18275 طن كلينكر و 13400 طن جبس معبأ و 6880 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45810 طنا، تشمل 27135 طن قمح و 4000 طن عدس و 7002 طن حديد و 237 طن ابلاكاش و 536 طن خشب زان و 1900 طن فول و 5000 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 208 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1355 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131464 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 194609 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2539 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و القليوبية، وقطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5705 حركة.