مديرية أمن القاهرة تعلن أسماء 39 مواطنا فائزين بقرعة الحج من كبار السن

كتب أحمد حسني

أعلنت مديرية أمن القاهرة، أسماء الفائزين بقرعة الحج لعام 2024- 2025، من كبار السن والبالغ عددهم 39 مواطنا، بحضور لفيف من القيادات والمواطنين، وكشفت مديرية أمن القاهرة أن نصيب محافظة القاهرة من الحج لعام 2025، هو 3894 شخصا يخصص منهم 39 لكبار السن.

وتقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م ، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024.

وتجرى القرعة بمديريات أمن القاهرة – الشرقية – مطروح" يوم الأربعاء، فيما تجرى القرعة بمديريات أمن "الجيزة – الإسكندرية –دمياط" يوم الخميس، على أن يتم إجراء القرعة يوم السبت بمديريات أمن "البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء"، ويوم الأحد بمديريات أمن "كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف"، ويوم الإثنين بمديريات أمن "أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية"، ويوم الثلاثاء 26 نوفمبر بمديريات أمن "سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية".

وتقدم وزارة الداخلية تسهيلات عديدة للحجاج للعام المقبل، تتمثل في حجز فنادق قريبة من الحرمين المكي والمدني، حتى يستطيع الحجاج التردد على المقاصد الإسلامية بسهولة ويسر، فضلا عن الاهتمام بوسائل النقل، أثناء تفويج ضيوف الرحمن من مقار إقامتهم للمناسك المقدسة، مثل "منى والمزدلفة وعرفات"، والعودة مرة أخرى بواسطة سيارات حديثة ومكيفة، والاهتمام بالمنظومة الغذائية من خلال توفير الوجبات، لا سيما في المشاعر المقدسة، حيث يتم توفير الوجبات الجافة والساخنة، وتجهيز مخيمات رائعة بشكل متحضر ومكيفة، وتوفير المرطبات للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل الأبناء فقــط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج /الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأُسرية) شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة ، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة (شهادة الميلاد - طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى..إلخ) ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

وتُقبل طلبات التــنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة ) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وتُخصص نسبـة (الـ1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـدا، حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدا ، ويتم إستـبعادهـم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويـُدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـه العامـة، مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولاً علـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه.

فى حالة تقديم طلــب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن (70 عام فأكثر) أو مــن ذوى الهــمم – على ســـبيل الإســـتثناء، فيُشــــترط إصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية و العمرية (أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الإستثنــاء الســـابق ذكرها عليه، ويتــم مُناظرة المرافـق مــن قبل مـــساعـد الـمدير للشئون المـالية والإداريـة بالمديريـة أو من يُنيبه- عــقب الفـوز بقرعة الحج، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم إستبداله بمُرافق بديل.