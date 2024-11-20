مجلس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان

استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
مجلس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونانالأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:34 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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