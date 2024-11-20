غسل 19 مليون فى شراء شقق.. تفاصيل استجواب متهم بانتحال الصفة

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال صفة، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 19 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.



سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط إجرامى تمثل انتحال صفة، واستخدام تلك الصفة المنتحلة فى ممارسة نشاط احتيالى غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافًا للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 19 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

وألقى القبض على المتهم لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريبًا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التى تضمنها البلاغ وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي.