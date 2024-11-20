اليوم السابع
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طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:00 ص
طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة عمليات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس تحسبا لسقوط أمطار أو لهبوب الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية الأخيرة، حيث تستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.







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