اليوم السابع
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ضبط 2750 كتابا خاصة بمعاهد أزهرية فى مكتبة بالقاهرة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:12 م
ضبط 2750 كتابا خاصة بمعاهد أزهرية فى مكتبة بالقاهرة ضبط كتب دراسية محظور تداولها - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالقاهرة وبحوزته أكثر من 2750 نسخة من الكتب الخاصة بالمعاهد الأزهرية المحظور تداولها بالمخالفة للقانون).

   
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مكتبة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية خاصة بمدارس ومعاهد أزهرية خاصة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر بداخل المكتبة على (2750 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية الخاصة بمدارس ومعاهد أزهرية خاصة لمختلف السنوات والمواد الدراسية والمحظور تداولها).

 


وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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