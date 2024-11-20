ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي مكون من 10 أشخاص لهم جميعا معلومات جنائية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي متخصص فى سرقة المواشي بعد ضبطهم وبحوزتهم يندقيتين خرطوش.

وقد كشفت التحريات تورط التشكيل فى عدد من السرقات بناحية مركز طلخا وبلقاس ومركز المنصورة وشربين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وارشدوا عن 18 رأس ماشية متحصلات السرقة، كما تم ضبط أربعة سيارات المستخدمة فى السرقة.

وبالفحص والتحري تبين أن المتهمين جميعا لهم معلومات جنائية، ومن بينهما اثنين من الصعيد حاصلين على احكام بالسجن المؤبد، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.