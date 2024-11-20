ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع السبائك الذهبية المغشوشة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى التلاعب بالسبائك الذهبية لأحد الشركات الشهيرة فى تجارة السبائك.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم أول بانتشار عدد من السبائك الذهبية الشهيرة لاحدى الشركات وبه تلاعب.



وعلى الفور تم تحديد أحد الأشخاص الذى يقوم بترويجها بين محلات بيع المشغولات الذهبية، وتم ضبطه وبمواحهتة اعترف بالاشتراك مع أحد الاشخاص فى القيام بتصنيع السبائك المغشوشة وترويجها بسوق الصاغة بالمنصورة، وأثناء تضيق الخناق على المتهمين فى التحقيقات، اعترفوا بوجود متهم ثالث معهم من داخل الشركة يقوم بتسليمهم الغلاف الخارجى الخاص بالسبيكة حتى تتضح أنها اصلية، ويتمكنوا من إقناع التجار بأنها اصلية لوجود العلامة المائية على الغلاف الخارجى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.