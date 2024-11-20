ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالعلاج الروحاني

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

تبلغ لقسم أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية والنصب عليهم من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ، وأضافوا بتعرفهم على المذكور من خلال ترويجه لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.