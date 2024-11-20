زحام المرور على الطريق الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

شهد الطريق الدائري من منطقة باسوس حتى طلعة طريق الضبعة صباح اليوم حالة من التكدس المروري، نتيجة تعطل سيارة نقل ثقيل "تريلا" عند مدخل الطريق.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا يفيد بتوقف السيارة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تعطيل الحركة وازدحام السيارات في المنطقة، وعلى الفور انتقلل رجال المرور إلى الموقع لتنظيم الحركة والعمل على إزالة السيارة المعطلة.

وأفاد مصدر مروري أن العمل جارٍ لسحب السيارة باستخدام المعدات اللازمة، وإعادة فتح الطريق بشكل كامل أمام المركبات، مع اتخاذ إجراءات السلامة لتجنب أي حوادث إضافية، وتناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، وتوخي الحذر أثناء القيادة في تلك المنطقة.



زحام المرور على الطريق الدائري (1)



زحام المرور على الطريق الدائري (2)



زحام المرور على الطريق الدائري (3)



زحام المرور على الطريق الدائري (4)



زحام المرور على الطريق الدائري (5)



زحام المرور على الطريق الدائري (6)



زحام المرور على الطريق الدائري (7)



زحام المرور على الطريق الدائري (8)



زحام المرور على الطريق الدائري (9)



زحام المرور على الطريق الدائري (10)