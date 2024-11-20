رواج حركة اللنشات السياحية بالجزر البحرية ومواقع الغوص بالغردقة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا لحركة اللنشات السياحية ورواج البحرى التى تشهده شواطئ البحر الأحمر، والذى شهد رواجا كبيرا تزامنا مع الموسم السياحى الشتوى وإقبال السياح خلال الموسم الحالى.

ظهر خلال البث تواجد أعداد كبيرة من اللنشات بمحيط المناطق البحرية الخاصة بمواقع الغوص ومناطق السنوركلنج المختلفة وكذلك الجزر المختلفة الواقعة بنطاق محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، قبالة سواحل الغردقة.





كما شهدت مواقع غوص عرق سمية وأبو النحاس ومناطق قطعة أبو رمادة والفانوس للسنوركلنج إقبالا أعداد كبيرة من السياحة لممارسة السنوركلنج والغوص بداخلها، وخاصة من الجنسية الألمانية، وجنسيات أوروبا بشكل عام.

وتشهد خلال الأيام الحالية مدن البحر الأحمر السياحية ارتفاعا كبيرا فى معدلات الإشغالات الفندقية المختلفة تزامنا مع الموسم السياحى الشتوى.