رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يصدر قرار بتحصيل 15 جنيها مقابل نظافة من كل شاحنة

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء الإسكندرية، حيث نص القرار على أن يتم تحصيل مقابل نظافة مقداره خمسة عشر جنيها (شاملا ضريبة القيمة المضافة) من كل شاحنة / مُعدة تدخل للعمل بميناءي الإسكندرية أو الدخيلة .

وتابع القرار : يضاف المقابل المنصوص عليه في المادة السابقة إلى فاتورة التحصيل التي تقوم الشاحنة / المعدة بسدادها عند الخروج من الميناء .

على أن يعاد النظر في المقابل المنصوص عليه في هذا القرار كل ثلاث سنوات ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وعلى القانون رقم ٦ ل لسنة ١٩٦٧ بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية، ووعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۹۳ لسنة ١٩٦٦ باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وكذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ١٦٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تحصيل مقابل نظافة من الشاحنات / المعدات العاملة داخل ميناء الإسكندرية والدخيلة.

