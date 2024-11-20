حجز قضية مقتل "عريس البراجيل" على يد صديقه بسبب فسخ خطوبة فتاة للحكم 18 ديسمبر

كتب سليم علي

قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز محاكمة عامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته، لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

وأحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، منها قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيقات، موضحًا أنه قتل صديقه "سيد ب." انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، ومنذ ذلك الحين بدأ يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدمه لخطبتها.

وأضاف المتهم أنه في يوم الحادث، وبعد انتهاء العمل في مغسلة السيارات التي يملكها المجني عليه "سيد"، اصطحبه المتهم إلى طريق أوسيم لتوصيل صبي يعمل في المغسلة يُدعى "محمد ب." على دراجة نارية، وعقب توصيل "محمد" إلى منزله، طلب المتهم من "سيد" مرافقته إلى منطقة بشتيل، بحجة أخذ مبلغ مالي من أجل "فلوس الجمعية"، وخلال الرحلة استغل المتهم الفرصة لارتكاب جريمته انتقامًا من صديقه.