حجز المتهمين بقضية الإتجار فى العملة بالوراق وسرقة سبائك ذهبية من شقة بالساحل

كتب إبراهيم قاسم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حجز 3 متهمين على ذمة التحقيق معهم، بالاتجار غير المشروع في العملة بالوراق، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات وسبائك ذهبية من داخل شقة بمنطقة الساحل بالقاهرة، وتكليف الأجهزة الأمنية بالتحري حول الواقعة.

ونجحت الداخلية في ضبط 3 متهمين فى قضية الإتجار فى النقد الأجنبى بالجيزة، وبفحص الواقعة قاد ذلك أجهزة البحث إلى كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة وإعادة المسروقات.

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة تمكن من ضبط سائق وعاملين مسجلين خطر ومُقيمين بمنطقة الوراق، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهم "عملات أجنبية".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة "أحد الأشخاص" حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة حيث تم تحديد مالك العقار، والمشترى "مسجل خطر".

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المشترى مبلغ مالى وسبيكة ذهبية وبمناقشتهما أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثانى وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية.

واعترف الثانى بأن المبلغ المالى والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية في منطقة الساحل بالقاهرة بأسلوب "كسر النافذة" وإخفاء باقى المسروقات بالشقة التى قام بشرائها وتسليم صديق له عاطل "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه" ومبلغ مالى بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.

وباستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها "سبائك ذهبية" وبمواجهة صديقه بما جاء باعترافات المتهم المذكور أيدها وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.