اليوم السابع
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ترامب يختار جراح أمريكى مسلم لتولى إدارة مراكز الرعاية والخدمات الصحية

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:50 ص
ترامب يختار جراح أمريكى مسلم لتولى إدارة مراكز الرعاية والخدمات الصحية محمد أوز
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختياره مقدم البرامج وجراح القلب محمد أوز، لتولي منصب رئاسة الوكالة التي تشرف على برامج شبكة الأمان الاجتماعي الصحية لملايين الأمريكيين المسنين والفقراء والمعاقين.

وقال ترامب في بيان أذاعته قناة الحرة الأمريكية: "سيكون الدكتور أوز قائدا في تحفيز الوقاية من الأمراض، حتى نحصل على أفضل النتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلدنا العظيم".

وأضاف إن "أوز سيعمل أيضا على الحد من الهدر والاحتيال داخل أغلى وكالة حكومية في بلدنا، والتي تمثل ثلث إنفاق أمتنا على الرعاية الصحية، وربع ميزانيتنا الوطنية بالكامل".







ترامب

محمد اوز

برامج شبكة الأمان الاجتماعي الصحية

امريكا




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