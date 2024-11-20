اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:16 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لـ22 يناير محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان لجلسة 22 يناير المقبل لسماع المرافعة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.







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