المبعوث الأمريكى: حققنا تقدما إيجابيا فى المفاوضات وأتوجه إلى تل أبيب

كتبت إيمان حنا

قال المبعوث الأمريكى آموس هوكستين، "حققنا تقدما إيجابيا في المفاوضات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأضاف هوكستين بعد لقائه نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني: "سأسافر من بيروت إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل".

وتابع: "لا يمكن الإفصاح علنا عن النقاط الخلافية بشأن اتفاق وقف النار فى لبنان".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "تل أبيب على تواصل مع الأمريكين بشأن تسوية محتملة في لبنان"، وأضاف: "مع وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة، يمكن التوصل إلى نتيجة. في أي اتفاق نتوصل إليه، سيكون علينا المحافظة على حريتنا في العمل ضد لبنان إذا كانت هناك خروقات. علينا أن نكون قادرين على التحرك في الوقت المناسب، قبل أن تتفاقم المشكلة، لأننا تعلمنا الكثير من واقع البنى التحتية الهائلة التي وجدناها على الأرض في لبنان وغزة، بعد 7 أكتوبر ، ولن يُسمح لهذه المنشآت بالنمو مرة أخرى، ولن يُسمح لها بالتطور إلى تهديد مرة أخرى".

