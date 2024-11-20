اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى العياط

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 08:14 م
القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى العياط حبس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار في قطعة أرض بالعياط.


عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 4 أشخاص، خلال التنقيب والحفر عن الآثار  وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







التنقيب عن الآثار بالعياط

جريمة التنقيب عن الآثار

عقوبة التنقيب عن الآثار

مركز العياط




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة