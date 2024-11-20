القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار في قطعة أرض بالعياط.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على 4 أشخاص، خلال التنقيب والحفر عن الآثار وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.