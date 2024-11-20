اليوم السابع
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القبض على المتهم بالاعتداء على مدرس لخلافات فى العجوزة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 07:35 م
القبض على المتهم بالاعتداء على مدرس لخلافات فى العجوزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالاعتداء على مدرس بمنطقة العجوزة، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ للمقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد تعرض مدرس لاعتداء على يد أحد الأشخاص.
بإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل اعتدى على المجنى عليه نتيجة خلافات بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







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امن الجيزة

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