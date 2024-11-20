اليوم السابع
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البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:04 م
البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار البنتاجون
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار. 

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها قناة القناهرة الإخبارية إن سفارتها في كييف قد تعود إلى عملها غدا الخميس، ولا نستطيع تأكيد إطلاق كييف صواريخ على أراض روسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه لا توجد أولوية أهم من حماية موظفينا في السفارات الأمريكية، وسنزود أوكرانيا بألغام فردية لأول مرة.







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