البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إن وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.

وقالت الخارجية الأمريكية في تصريحات نقلتها قناة القناهرة الإخبارية إن سفارتها في كييف قد تعود إلى عملها غدا الخميس، ولا نستطيع تأكيد إطلاق كييف صواريخ على أراض روسية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه لا توجد أولوية أهم من حماية موظفينا في السفارات الأمريكية، وسنزود أوكرانيا بألغام فردية لأول مرة.