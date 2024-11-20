اعرف حقك.. يمكنك استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من شرائها ما عدا 5 حالات

كتبت إسراء بدر

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط عديدة لحماية حقوق المستهلك كما وضع ضوابط لمسألة البيع والشراء فضلا عن وضعه مواد حاسمة ضد محاولات خداع المستهلك فى عمليات البيع والشراء.

وقد أعطى قانون حماية المستهلك الحق للمستهلكين فى استرجاع المنتج بعد شراءه حيث نصت المادة 17 على:

"للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

وحدد جهاز حمية المستهلك البيانات المطلوبة فى حال تقديم شكاوى من خلال الخط الساخن "19588" أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية "فيس بوك" على أن يقدم الشاكى الأوراق والمستندات التى تدعم صحة الشكوى.