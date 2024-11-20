إمام عاشور ليس الأول.. لاعبو كرة قدم تورطوا في جرائم اعتداء ومشاجرات

كتب سليم على

تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، التي تستعد للنظر في أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وشهدت أورقة المحاكم وأقسام الشرطة، العديد من المحاكمات والبلاغات المتهم بها لاعبين كرة قدم بالاعتداء والتشاجر، وخلال السطور التالية، نذكر عددا من تلك الوقائع..

-أحمد فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر السابق



حرر شاب بلاغا بقسم شرطة التجمع في القاهرة، اتهم فيه أحمد فتحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر السابق، بالاعتداء عليه، بالإضافة إلى تسببه في حدوث تلفيات بسيارته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وذكر الشاب في بلاغه أن مشادة نشبت بينهما بعد حدوث تلفيات بسيارته، خلال ركنها بجوار سيارة اللاعب، تطورت إلى اعتداء اللاعب عليه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

-حسين الشحات





تعرض محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز لاعتداء من جانب حسين الشحات لاعب الأهلي، خلال مباراة جمعت بين الفريقين، وأثارت القضية اهتمام الرأي العام، خاصة بعد رفض الشيبي محاولات الصلح، ولجؤه إلى المحكمة، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة لاعب الأهلي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، وتقضي محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برفض استئناف حسين الشحات، وتؤيد الحكم الصادر ضده.

-عمرو فهيم





نشبت مشاجرة بين عمرو فهيم، لاعب الإسماعيلي السابق، مع جيرانه، عام 2019، بمنطقة الهرم، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وشهدت المشاجرة إطلاق أعيرة نارية، وفور تلقي رجال المباحث بقسم شرطة الهرم بلاغا بالواقعة، انتقلوا لمكان البلاغ، وألقوا القبض على المتهمين، من بينهم الاعب، وقررت النيابة حينها حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

بشير التابعي



وفي نفس العام الذي شهد تشاجر اللاعب عمرو فهيم مع جيرانه، وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل كمباوند في القطامية، بالقاهرة الجديدة، أحد طرفيها بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أدى إلى ترويع المواطنين، وألقى رجال المباحث القبض على اللاعب وباقي المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعقب ذلك قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل اللاعب و3 آخرين بكفالة.