إعلام إسرائيلي: هناك تفاؤل لدى المسؤولين الأمنيين بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر قالت إن هناك تفاؤل لدى المسؤولين الأمنيين بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأضافت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه بحسب الاتفاق سينتشر الجيش اللبناني في جميع المعابر البرية والبحرية بعد وقف إطلاق النار، واتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل يشمل مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية، ووفقا للاتفاق سيكون أمام إسرائيل 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان.

وتابعت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مسودة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان تشمل تشكيل لجنة خاصة تديرها الولايات المتحدة لمراقبة انتهاكات الاتفاقية.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.

